Войска РФ обстреляли Сумскую область системами залпового огня и минометами
Фото: войска РФ (facebook.com)
Вечером 3 мая Сумскую области дважды обстреляли с территории России. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.
После 18:00 на окраине одного из сел Шосткинского района пограничники зафиксировали разрывы 8 ракет, выпущенных с территории российской ракетными системами залпового огня.
Напомним, сегодня, 3 мая российские войска вновь совершили провокацию на границе с Украиной в Сумской области. Оккупанты открыли огонь по Глуховской общине.
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