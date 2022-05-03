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Войска РФ обстреляли Сумскую область системами залпового огня и минометами

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Украина, Вторник 03 мая 2022 21:56
Войска РФ обстреляли Сумскую область системами залпового огня и минометами Фото: войска РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Вечером 3 мая Сумскую области дважды обстреляли с территории России. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

После 18:00 на окраине одного из сел Шосткинского района пограничники зафиксировали разрывы 8 ракет, выпущенных с территории российской ракетными системами залпового огня.Войска РФ обстреляли Сумскую область системами залпового огня и минометами

Напомним, сегодня, 3 мая российские войска вновь совершили провокацию на границе с Украиной в Сумской области. Оккупанты открыли огонь по Глуховской общине.

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