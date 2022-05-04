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Російські літаки двічі обстріляли кордон у Сумській області

Фото: російські літаки двічі обстріляли кордон у Сумській області (t.me/DPSUkr)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 травня російські війська двічі атакували кордон у Сумської області. Окупанти з літаків били по відділу прикордонної служби "Юнаківка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби.

"Сьогодні вранці ворожі літаки двічі обстріляли Сумщину. Обидва обстріли були здійснені на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського прикордонного загону", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, внаслідок обстрілів жертв чи пошкоджень об’єктів інфраструктури не було.

Фото: російські літаки двічі обстріляли кордон у Сумській області (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, сьогодні між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки в Сумській області.

Додамо, увечері вчора Сумську область двічі обстріляли з території Росії. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.

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Сумская областьКордон з РФВійна Росії проти України