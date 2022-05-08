Российские ракеты попали в зоны отдыха в Одессе

Российские оккупанты в 16: 20 выпустили из самолетов три ракеты в сторону Одессы. Одну ракету удалось сбить силами противовоздушной обороны, а две другие попали в жилой район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Одесского городского совета в Telegram.
Российские ракеты, выпущенные из Черного моря, разрушили зоны отдыха в жилом районе, а также спровоцировали пожар на площади 15 квадратных метров. Огонь ликвидировали спасатели, прибывшие на место происшествия.
Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно, в результате российского ракетного удара пострадавших нет.
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате сегодняшних ракетных ударов по городу и области повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Кроме того, оккупанты попали в жилой дом, ранена молодая девушка.
По его словам, в Болградском районе разрушена подстанция. В результате удара в шести населенных пунктах нет света.
Марченко добавил, что силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре вражеские ракеты.
Напомним, сегодня после 16:20 появилась информация о взрывах в Одессе. Очевидцы также сообщали о двух облаках дыма над городом.
Еще несколько взрывов жители Одессы слышали несколькими часами ранее. Тогда военные сбили одну российскую крылатую ракету и ударный беспилотник.