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В Одессе снова раздались взрывы. Поднялось облако дыма

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Одесса, Воскресенье 08 мая 2022 16:27
В Одессе снова раздались взрывы. Поднялось облако дыма Фото: в Одессе 8 мая снова взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе 8 мая снова раздались взрывы. Над городом несколько больших облаков дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как отмечает издание, Одесса снова оказалась под обстрелом. В городе работают системы противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Пользователи соцсетей сообщают как минимум о двух мощных взрывах. На опубликованных фотографиях, на которых нельзя определить место попадания, видны большие облака дыма серо-белого цвета.

Других подробностей сегодняшнего обстрела Одессы пока нет.

В Одессе снова раздались взрывы. Поднялось облако дыма

Фото: облака дыма после взрывов в Одессе 8 мая (t.me)

Напомним, последние несколько дней Одесса подвергается мощным вражеским обстрелам. Последний раз оккупанты наносили ракетные удары по городу в ночь на 8 мая.

Днем ранее противник выпустил по Одессе шесть ракет. Четыре из них попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.

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