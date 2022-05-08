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Російські ракети влучили у зони відпочинку в Одесі

Фото: Одеса знову опинилася під ракетними ударами (nationalinterest.org)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти о 16:20 випустили з літаків три ракети в бік Одеси. Одну ракету вдалося збити силами протиповітряної оборони, а дві інші влучили в житловий район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Одеської міської ради в Telegram.

Російські ракети, випущені з Чорного моря, зруйнували зони відпочинку в житловому районі, а також спровокували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Вогонь ліквідували рятувальники, які прибули на місце події.

Наразі рятувальники розбирають завали. Попередньо, в результаті російського ракетного удару постраждалих немає.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по місту та області пошкоджено цивільні об'єкти та інфраструктуру. Крім того, окупанти потрапили до житлового будинку, поранено молоду дівчину.

За його словами, у Болградському районі зруйновано підстанцію. Внаслідок удару в шести населених пунктах немає світла.

Марченко додав, що силам протиповітряної оборони вдалося збити чотири ворожі ракети.

Нагадаємо, сьогодні після 16:20 з'явилася інформація про вибухи в Одесі. Очевидці також повідомляли про дві хмари диму над містом.

Ще декілька вибухів мешканці Одеси чули декількома годинами раніше. Тоді військові збили одну російську крилату ракету та ударний безпілотник.

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