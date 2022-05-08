Російські ракети влучили у зони відпочинку в Одесі

Російські ракети, випущені з Чорного моря, зруйнували зони відпочинку в житловому районі, а також спровокували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Вогонь ліквідували рятувальники, які прибули на місце події.

Наразі рятувальники розбирають завали. Попередньо, в результаті російського ракетного удару постраждалих немає.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по місту та області пошкоджено цивільні об'єкти та інфраструктуру. Крім того, окупанти потрапили до житлового будинку, поранено молоду дівчину.

За його словами, у Болградському районі зруйновано підстанцію. Внаслідок удару в шести населених пунктах немає світла.

Марченко додав, що силам протиповітряної оборони вдалося збити чотири ворожі ракети.