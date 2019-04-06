Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море

Иллюстративное фото (structure.mil.ru)

В стрельбах принимали участие два ракетных катера

Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

Пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об учениях.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

РБК-Украина писало, что подконтрольная Кремлю "власть" оккупированного Севастополя намерено передать "Севастопольский морской порт" в собственность России. "Власти" Севастополя утверждает, что Севморпорт терпит убытки.

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в п'пятницу вечером 5 апреля провел разведку в районе Крыма.