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Российские пропагандисты начали подготовку населения РФ к длительной войне, - Генштаб

Российские пропагандисты заявили о затяжной войне (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные уже 25-й день разрушают украинские города. Также российские пропагандисты начали подготовку населения РФ к длительной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехи в проведении так называемой "специальной военной операции", проводятся публичные мероприятия в поддержку войны в Украине.

Также сообщается, что украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, проявляя примеры мужества и героизма.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику.

Также мы писали, что украинские защитники уничтожили вражеский склад с горючим в Луганской области.

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