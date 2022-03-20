Российские пропагандисты начали подготовку населения РФ к длительной войне, - Генштаб

Российские военные уже 25-й день разрушают украинские города. Также российские пропагандисты начали подготовку населения РФ к длительной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Отмечается, что официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехи в проведении так называемой "специальной военной операции", проводятся публичные мероприятия в поддержку войны в Украине.

Также сообщается, что украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, проявляя примеры мужества и героизма.