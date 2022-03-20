Російські пропагандисти розпочали підготовку населення РФ до тривалої війни, - Генштаб

Російські військові вже 25-й день руйнують українські міста. Також російські пропагандисти розпочали підготовку населення РФ до тривалої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Також повідомляється, що українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужності та героїзму.

Зазначається, що офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції", проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області ЗСУ знищили окупантів та розгромили їх техніку.

Також ми писали, що українські захисники знищили ворожий склад з пальним у Луганській області.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!