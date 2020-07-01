"Российские премии" талибам: Помпео и Эспера вызывают в Сенат США

Госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера вызывают на слушания в Санат США для разъяснения реакции правительства на сообщения о том, что Россия предлагала награды боевикам, связанным с талибами, для убийства американских военных в Афганистане. Чиновников просят сообщить подробности о том, как и когда они узнали о разведданных, опубликованных NYT.

Об этом говорится в открытом письме сенаторов, обнародованном на сайте комитета по вопросам международных отношений Сената США.

Письмо подписали сенаторы-демократы из комитетов Сената Конгресса США по иностранным делам Роберт Менендес и по делам вооруженных сил Джек Рид, а также заместитель лидера демократического меньшинства в верхней палате Дик Дурбин.

"Учитывая серьезный характер обвинений, мы просим вас явиться в Сенат на этой неделе для ответов на вопросы", - отмечается в письме.

Напомним, издание NYT опубликовало статью о том, что по данным американских спецслужб, подразделение российской военной разведки предложило талибам вознаграждение за успешные атаки на американских военных и силы международной коалиции в Афганистане в прошлом году.

Трамп назвал публикацию издания The New York Times о вознаграждениях боевикам "Талибана" от России "очередным вбросом".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от администрации президента Дональда Трампа объяснить ситуацию с американскими военными в Афганистане.