В Конгрессе США инициируют новые санкции против России за сговор с талибами

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

NYT сообщила о попытках России заплатить талибам за убийства военных США в Афганистане

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф считает, что Вашингтон должен рассмотреть санкции против России для сдерживания ее “злонамеренных” действий. Заявление прозвучало после появления информации о том, что РФ предлагала талибам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.

Об этом сообщает Reuters.

“Мы должны подумать над тем, какие санкции надлежит принять для дальнейшего сдерживания злонамеренной деятельности России”, - сказал он.

Отметим, Белый дом и директор национальной разведки опровергли это сообщение.

Так, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подчеркнул, что означенные утверждения не были подтверждены американским разведывательным сообществом.

Напомним, издание NYT опубликовало статью о том, что по данным американских спецслужб, подразделение российской военной разведки предложило талибам вознаграждение за успешные атаки на американских военных и силы международной коалиции в Афганистане в прошлом году.

Трамп назвал публикацию издания The New York Times о вознаграждениях боевикам "Талибана" от России "очередным вбросом".

В России также отрицают связи с талибами.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от администрации президента Дональда Трампа объяснить ситуацию с американскими военными в Афганистане.

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Автор: Надежда Собенко