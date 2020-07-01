"Російські премії" талібам: Помпео та Еспера викликають в Сенат США

Держсекретаря Майкла Помпео і міністра оборони Марка Еспера викликають на слухання в Санат США для роз'яснення реакції уряду на повідомлення про те, що Росія пропонувала нагороди бойовикам, пов'язаним з талібами, для вбивства американських військових в Афганістані. Чиновників просять повідомити подробиці про те, як і коли вони дізналися про розвіддані, опубліковані в NYT.

Про це йдеться у відкритому листі сенаторів, оприлюдненому на сайті комітету з питань міжнародних відносин Сенату США.

Лист підписали сенатори-демократи з комітетів Сенату Конгресу США у закордонних справах Роберт Менендес і у справах збройних сил Джек Рід, а також заступник лідера демократичної меншості у верхній палаті Дік Дурбін.

Сенатори-демократи хочуть знати, коли Помпео і Еспер вперше дізналися про звіти розвідки. Вони також хочуть знати, чи намагався Помпео під час своїх бесід з російськими чиновниками намагатися перевірити інформацію розвідку.

Від Еспера демократи хочуть дізнатися, чи знає він про жертви США в Афганістані, оплачених російською розвідкою, і чи були прийняті захисні заходи.

"З огляду на серйозний характер звинувачень, ми просимо вас з'явитися в Сенат цього тижня для відповідей на питання", - наголошується в листі.

Нагадаємо, видання NYT опублікувало статтю про те, що за даними американських спецслужб, підрозділ російської військової розвідки запропонувало талібам винагороду за успішні атаки на американських військових і сили міжнародної коаліції в Афганістані в минулому році.

Трамп назвав публікацію видання The New York Times про винагороди бойовикам "Талібану" від Росії "черговим вкиданням".

У Росії також заперечують зв'язку з талібами.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі зажадала від адміністрації президента Дональда Трампа пояснити ситуацію з американськими військовими в Афганістані.