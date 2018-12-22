Российские пранкеры позвонили предстоятелю Православной церкви Украины

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина/Виталий Носач)

Через пранкеров спровоцировать Епифания хотели российские спецслужбы

Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПЦУ в Facebook.

Как отмечается, российские пранкеры позвонили Епифанию вчера, 21 декабря, от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского парламента.

"Постепенно во время разговора начали задавать провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов", и тому подобное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что митрополит Епифаний высказывал те же мысли, что и во всех публичных выступлениях: Украинская Церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого "захвата Лавры" не может быть, а разговоры о "захвате" имеют целью сеять напряжение в обществе.

"Церковь придерживается библейской позиции, определяя однополые отношения как грех, и это мнение разделяет большинство украинского общества. Также Церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает своим верным, каких кандидатов или партии следует поддерживать", - отметил Епифаний во время разговора.

Также отмечается, что в течение разговора у митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его.

Напомним, патриарх Филарет назвал основные качества предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и Всея Украины Епифания.

РБК-Украина сообщало, что 15 декабря, Объединетельный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем Православной церкви Украины. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избран предстоятель должен получить томос об автокефалии 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.