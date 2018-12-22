Филарет назвал основные качества митрополита Епифания

Фото: мітрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)

Епифаний мог бы возглавить Киевский патриархат после Филарета, если бы не было томоса

Патриарх Филарет назвал основные качества предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и Всея Украины Епифания: принципиальность, образование, неподкупность, умение организовать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Филарета "Радіо Свобода".

Отвечая на вопрос о молодости митрополита, которому сейчас 39 лет, Филарет сказал, что это не имеет никого значения.

"Я видел фигуру, его способности, которые позволяют ему быть предстоятелем. Потому что я видел это на примере академии. Киевская академия - одна из всех духовных учебных заведений, признанная государством. Другие духовные учебные заведения и Московского патриархата, и наши не признаны. А академия, которой он руководил, признана. Это свидетельствует о том, что умеет, может. Если в этом может, значит, может управлять и не только академией", - добавил Филарет.

Он также напомнил о том, что Епифаний справился с руководством крупнейшей в Киевском патриархате Переяславской и Белоцерковской епархии, в которой около 500 приходов.

"И поэтому я его имел в виду, даже если не было бы этого Объединительного собора, я на будущее Киевским патриархатом тоже советовал бы архиереям иметь ориентир на него", - добавил Филарет.

Напомним, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем Православной церкви Украины. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объединительном соборе 15 декабря. Он отметил, что если бы он этого не сделал, церковь не достигла бы объединения и не получила бы томос об автокефалии.