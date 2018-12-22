Російські пранкери зателефонували предстоятелю Православної церкви України

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна/Віталій Носач)

Через пранкерів спровокувати Епіфанія хотіли російські спецслужби

Кремлівські спецслужби, прикрившись ім‘ям депутата Європейського парламенту, намагалися у розмові спровокувати предстоятеля Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПЦУ у Facebook.

Як зазначається, російські пранкери зателефонували Епіфанію вчора, 21 грудня, від імені Девіда Макалістера, голови Комітету закордонних справ Європейського парламенту.

"Поступово під час розмови почали ставитися провокативні питання, зокрема про "захоплення Лаври", про підтримку тих чи інших кандидатів на виборах, про ставлення до "прав гомосексуалістів", тощо", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що митрополит Епіфаній висловлював ті самі думки, що і у всіх публічних виступах: Українська Церква виступає проти насильства і розпалення ворожнечі, вона відкрита до діалогу; ніякого "захоплення Лаври" не може бути, а розмови про "захоплення" мають на меті сіяти напругу в суспільстві.

"Церква дотримується біблійної позиції, визначаючи одностатеві стосунки як гріх, і цю думку поділяє більшість українського суспільства. Також Церква не втручається у політичний процес та не вказує своїм вірним, яких кандидатів чи партії слід підтримувати", - зазначив Епіфаній під час розмови.

Також зазначається, що протягом розмови у митрополита Епіфанія з‘явилося відчуття, що це є провокація, тому він завершив її.

Нагадаємо, патріарх Філарет назвав основні якості предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і Всієї України Епіфанія.

РБК-Україна повідомляло, що 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія (Думенка) предстоятелем Православної церви України. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель повинен отримати томос про автокефалію 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.