Российские подводные лодки провели военные учения в Черном море

Известно, что к тренировкам были привлечены подводные лодки "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород", которые в ходе обучения "отработали нанесение удара" ракетами "Калибр-ПЛ".

Указано, что подводные лодки, согласно замыслу, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей.

"После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесения ракетного удара из подводного положения по лодкам противника, роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ", - говорится в сообщении.