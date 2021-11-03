Российские подводные лодки провели военные учения в Черном море

Россия провела военные учения в акватории Черного моря. Привлекая подводные лодки, военные РФ тренировались уничтожать ракетами так называемого условного противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Известно, что к тренировкам были привлечены подводные лодки "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород", которые в ходе обучения "отработали нанесение удара" ракетами "Калибр-ПЛ".
Указано, что подводные лодки, согласно замыслу, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей.
"После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесения ракетного удара из подводного положения по лодкам противника, роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ", - говорится в сообщении.
Отметим, что недавно американский эсминец отправился к Черному морю для совместных учений с партнерами по НАТО.
После чего российский президент Путин отреагировал на заход военного корабля США к акватории моря, заявив, что РФ может "посмотреть на него на него в бинокль или прицел".
Добавим, что после этого Россия провела в оккупированном Крыму учения по прикрытию пунктов базирования кораблей от ракетного удара.