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Россия провела в оккупированном Крыму учения на фоне маневров эсминца США

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Крым, Вторник 02 ноября 2021 11:34
Россия провела в оккупированном Крыму учения на фоне маневров эсминца США Фото: Россия провела в оккупированном Крыму учения (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Россия провела в оккупированном Крыму учения по прикрытию пунктов базирования кораблей от ракетного удара. Тренировки инициировали на фоне пребывания в Черном море эсминца США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационное СМИ "Вести Севастополь".

"Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учения по прикрытию пункта базирования кораблей от массированного ракетного авиаудара условного противника", - говорится в сообщении.

Известно, что войска РФ на территории оккупированного Крыма привели в боевую готовность корабельные средства ПВО, расчеты обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели так называемого "условного противника" зенитной ракетным оружием и артиллерией.

"Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены на предельных дистанциях", - добавляют в сообщении.

Указано, что российские военные тренировались "отражать ракетные и авиационные удары", а также действия по "уничтожению беспилотных летательных аппаратов".

Напомним, недавно американский эсминец отправился к Черному морю для совместных учений с партнерами по НАТО.

После чего российский президент Путин отреагировал на заход военного корабля США к акватории моря, заявив, что РФ может "посмотреть на него на него в бинокль или прицел".

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