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Россия начала следить за эсминцем США, которой вошел в Черное море

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Черное море, Суббота 30 октября 2021 14:44
Россия начала следить за эсминцем США, которой вошел в Черное море Фото: Россия начала следить за эсминцем США, которой вошел в Черное море (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные начали следить за американским эсминцем USS Porter. Это произошло после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября", - говорится в сообщении.

Отметим, что американский эсминец отправился к Черному морю для совместных учений с партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!" - сообщали ранее в США.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Черное море
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