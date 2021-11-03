Російські підводні човни провели військові навчання в Чорному морі

Відомо, що до тренувань були залучені підводні човни "Ростов-на-Дону" та "Великий Новгород", які у ході навчання "відпрацювали завдання удару" ракетами "Калібр-ПЛ".

Вказано, що підводні човни, згідно із задумом, отримали наказ на знищення виявлених і класифікованих морських цілей.

"Після виконання термінового занурення підводники електронними пусками ракет здійснили умовне завдання ракетного удару з підводного положення по човнам противника, роль яких виконувала тактична група ракетних кораблів ЧФ", - йдеться в повідомленні.