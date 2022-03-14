Российские пленные будут отбывать свое наказание в Украине, - Верещук

С недавнего времени Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По ее словам, уже сейчас в сфере обращения с военнопленными в Украине упорядочена необходимая нормативно-правовая база, разработан порядок действий, создан Координационный штаб и определены ответственные секретари.

"Конечно, мы не варвары и не орда, как российская армия. Мы будем работать, как определено международным гуманитарным правом. И обменный фонд мы обязательно сформируем. Российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в Украине", – уточнила Верещук.

Сегодня в стране действует система обмена военнопленными. На каждого из пленных заполняют специальные карточки, они отправляются в Красный Крест. Дальнейшую их судьбу будут решать переговорные процессы и судебные процедуры.