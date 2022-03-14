Російські полонені відбуватимуть своє покарання в Україні, - Верещук

Віднедавна Ірина Верещук очолила координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За її словами, вже зараз у сфері поводження з військовополоненими в Україні впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.

"Звичайно, ми не варвари та не орда, як російська армія. Ми будемо працювати, як визначено міжнародним гуманітарним правом. І обмінний фонд ми обов'язково сформуємо. Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні", - уточнила Верещук.

Сьогодні в країні діє система обміну військовополоненими. На кожного з полонених заповнюють спеціальні картки, вони відправляються в Червоний Хрест. Подальшу їх долю вирішуватимуть переговорні процеси та судові процедури.