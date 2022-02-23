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Российские олигархи потеряли уже 32 млрд долларов с начала года, - Bloomberg

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Вашингтон, Среда 23 февраля 2022 10:25
Российские олигархи потеряли уже 32 млрд долларов с начала года, - Bloomberg Фото: член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (dossier.center)
Автор: Анастасия Рокитна

Состояние самых богатых россиян сократилось на 32 млрд долларов с начала года. Эскалация ситуации в Украине может еще сильнее повлиять на эту тенденцию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Сколько потеряли российские олигархи:

  • Член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко. Его состояние уменьшилось более чем на треть - минус 6,47 млрд долларов.
  • Акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон - на 6,2 млрд долларов,
  • Президент и совладелец ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов - на 3,5 млрд долларов, когда акции энергетической компании упали почти на 17%.

Сейчас Михельсон занимает 55 строчку индекса миллиардеров Bloomberg - его состояние составляет 26,2 долларов. Алекперов занимает 95 строчку (19,3 млрд долларов), Тимченко - 118 строчку (16 млрд долларов).

Сейчас общий капитал 23 российских миллиардеров составляет 343 млрд долларов, тогда как еще в конце 2021 года показатель был на уровне 375 млрд долларов.

Напомним, Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России.

Отметим, ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".

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