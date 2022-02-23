Російські олігархи втратили вже 32 млрд доларів з початку року, - Bloomberg
Фото: член ради директорів "Сибура" і "Новатека" Геннадій Тимченко (dossier.center)
Статки найбагатших росіян скоротилися на 32 млрд доларів з початку року. Ескалація ситуації в Україні може ще сильніше вплинути на цю тенденцію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Скільки втратили російські олігархи:
- Член ради директорів "Сибура" і "Новатека" Геннадій Тимченко. Його статки зменшилися більш ніж на третину - мінус 6,47 млрд доларів.
- Акціонер "Новатека" Леонід Міхельсон - на 6,2 млрд доларів,
- Президент і співвласник ПАТ "Лукойл" Вагіт Алекперов - на 3,5 млрд доларів, коли акції енергетичної компанії впали майже на 17%.
Зараз Міхельсон займає 55 рядок індексу мільярдерів Bloomberg - його статок становить 26,2 доларів. Алекперов займає 95 сходинку (19,3 млрд доларів), Тимченко - 118 сходинку (16 млрд доларів).
Зараз загальний капітал 23 російських мільярдерів становить 343 млрд доларів, тоді як ще в кінці 2021 року показник був на рівні 375 млрд доларів.