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Российские олигархи обсуждают физическое устранение Путина, - разведка

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

По данным украинской разведки, отдельные российские олигархи уже обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина. Крупный бизнес недоволен санкциями, которые были введены за войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Как отмечает разведка, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. На ней Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина.

По данным ГУР, обсуждалось, что олигархи ищут пути воздействия на Путина или на его близкое окружение из силового блока. Но это усугубляется тем, что президент никого к себе не подпускает.

"В первую очередь, олигархов, которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина от власти.

А его место после устранения якобы может занять нынешний директор ФСБ Александр Бортников.

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