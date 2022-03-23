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Російські олігархи обговорюють фізичне усунення Путіна, - розвідка

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

За даними української розвідки, окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. Великий бізнес незадоволений санкціями, які були введені за війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначає розвідка, в Москві пройшла зустріч російського олігарха Петра Авена і казахського мільярдера Олександра Машкевича. На ній Авен зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна.

За даними ГУР, обговорювалося, що олігархи шукають шляхи впливу на Путіна або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що президент нікого до себе не підпускає.

"В першу чергу, олігархів, яких він вважає ненадійними. Втім, великий російський бізнес вже готовий до радикальних кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна від влади.

А його місце після усунення нібито може зайняти нинішній директор ФСБ Олександр Бортніков.

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