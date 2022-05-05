Российские оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области

Российские военные уже несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской областной организации партии "Слуга Народа", первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.
По его словам, российские оккупанты заблокировали возможность выезжать за пределы Херсонской области, которую оккупировали.
"Последние дни они заблокировали въезд и выезд из области в Николаев и другие города. Это большая проблема. Речь даже идет не о гуманитарных коридорах, мы понимаем, что они их не дадут. Они заинтересованы, чтобы у нас было хуже - а это лучше для них", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник.
Также мы писали, что в Херсонской области все операторы возобновили мобильную связь.
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