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В Херсонской области все операторы восстановили мобильную связь

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Херсон, Среда 04 мая 2022 12:54
В Херсонской области все операторы восстановили мобильную связь Фото: в Херсонской области полностью восстановили мобильную связь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области специалисты восстановили связь всех мобильных операторов. Причиной исчезновения связи стало повреждение в результате обстрела оккупантами волоконнооптической сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, возобновили поставки связи в городе Херсон и Херсонской области. Несколько часов назад были возобновлены поставки фиксированной связи, поэтому мы можем говорить, что Херсон - это Украина", - заявил Щиголь.

По его словам, оккупанты обстреляли волоконнооптическую сеть, что послужило отключению от питания станции коммутации в Херсоне.

Кроме того, российские военные пытались переключить станции на крымский канал, что является нарушением международного законодательства.

"Мы обратились к Международному Союзу электросвязи по применению санкций к РФ. Вплоть до лишения их права членства в МСЭ", - добавил глава Госспецсвязи.

Напомним, в конце апреля в Херсонской области пропала мобильная связь и интернет.

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