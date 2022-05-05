Російські окупанти заблокували вʼїзд і виїзд із Херсонської області

Російські військові вже кілька днів блокують Херсонську область на в'їзд та виїзд до Миколаєва та інших міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу", першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
За його словами, російські окупанти заблокували можливість виїжджати за межі Херсонської області, яку окупували.
"Останні дні вони заблокували в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Мова навіть йде не про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше - а це краще для них", - сказав він.
Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник.
Також ми писали, що у Херсонській області всі оператори відновили мобільний зв'язок.
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