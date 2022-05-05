Російські окупанти заблокували вʼїзд і виїзд із Херсонської області

Російські військові вже кілька днів блокують Херсонську область на в'їзд та виїзд до Миколаєва та інших міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу" , першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Останні дні вони заблокували в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Мова навіть йде не про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше - а це краще для них", - сказав він.

За його словами, російські окупанти заблокували можливість виїжджати за межі Херсонської області, яку окупували.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник.

Також ми писали, що у Херсонській області всі оператори відновили мобільний зв'язок.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!