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В Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник

Новина українською →
Херсонская область, Среда 04 мая 2022 17:49
В Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник В Херсонской области сбили вражеский беспилотник (facebook.com/uvPivden)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины над Херсонской областью сбили российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск "Юг".

В частности, подразделение 17 отдельной танковой бригады сбило в Херсонской области вражеский беспилотник.

В Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотникВ Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник

В Херсонской области сбили вражеский беспилотник (facebook.com/uvPivden)

Ранее мы сообщали, что российские войска хотели воплотить в Херсоне две сумасшедшие идеи.

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