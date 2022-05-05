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Российские оккупанты возродили в Мариуполе ГАИ

В Мариуполе оккупанты открыли ГАИ (t.me/andriyshTime)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе Донецкой области оккупанты государства-агрессора вместе с коллаборантами вернули в город дорожную автоинспекцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.

В частности, российские оккупанты возвращают во временно захваченные населенные пункты элементы Советского Союза и Российской Федерации.

Андрющенко сообщил, что в Мариуполе войска РФ возродили ГАИ.

"Улучшение" каждый день. Назад в пещеры становится трендом в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что войска РФ прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, идут тяжелые бои.

Также мы писали, что Россия планирует провести в разрушенном Мариуполе "парад" на 9 мая.

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МариупольДонецкая область