Российские оккупанты возродили в Мариуполе ГАИ

В Мариуполе Донецкой области оккупанты государства-агрессора вместе с коллаборантами вернули в город дорожную автоинспекцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.
В частности, российские оккупанты возвращают во временно захваченные населенные пункты элементы Советского Союза и Российской Федерации.
Андрющенко сообщил, что в Мариуполе войска РФ возродили ГАИ.
"Улучшение" каждый день. Назад в пещеры становится трендом в Украине", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что войска РФ прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, идут тяжелые бои.
Также мы писали, что Россия планирует провести в разрушенном Мариуполе "парад" на 9 мая.
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