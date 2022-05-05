Російські окупанти відродили у Маріуполі ДАІ

У Маріуполі Донецькій області окупанти держави-агресора разомм з колаборантами повернули до міста дорожню автоінспекцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Покращення" кожного дня. Назад в печери стає трендом в Україні", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко повідомив, що у Маріуполі війська РФ відродили ДАІ.

Зокрема, російські окупанти повертають до тимчасово захоплених населених пунктів елементи Радянського Союзу та Російської Федерації.

Раніше ми повідомляли, що війська РФ прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, йдуть важкі бої.

Також ми писали, що Росія планує провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня.

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