Российские оккупанты вечером обстреляли Никополь
Фото: российские оккупанты обстреляли Никополь (Getty Images)
Оккупанты вечером снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Евгения Евтушенко.
Жителей призывают сохранять спокойствие.
"Обстреляно территорию города Никополь", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.
16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты, были погибшие и раненые.
Как сообщалось, 14 июля российские войска ударили по Днепропетровской области. Зафиксированы "прилеты" вблизи Никополя.
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