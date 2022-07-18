Российские оккупанты вечером обстреляли Никополь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Евгения Евтушенко.

Жителей призывают сохранять спокойствие.

"Обстреляно территорию города Никополь", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты, были погибшие и раненые.

Как сообщалось, 14 июля российские войска ударили по Днепропетровской области. Зафиксированы "прилеты" вблизи Никополя.

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