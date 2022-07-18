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Російські окупанти ввечері обстріляли Нікополь

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Дніпропетровська область, Понеділок 18 липня 2022 23:40
Російські окупанти ввечері обстріляли Нікополь Фото: російські окупанти обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти ввечері знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Євгена Євтушенка.

Жителів призивають зберігати спокій.

"Обстріляно територію міста Нікополь", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

16 липня окупанти випустили по місту 53 ракети, були загиблі та поранені.

Як повідомлялося, 14 липня російські війська вдарили по Дніпропетровській області. Зафіксовано "прильоти" поблизу Нікополя.

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