Російські окупанти ввечері обстріляли Нікополь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Євгена Євтушенка.

Жителів призивають зберігати спокій.

"Обстріляно територію міста Нікополь", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

16 липня окупанти випустили по місту 53 ракети, були загиблі та поранені.

Як повідомлялося, 14 липня російські війська вдарили по Дніпропетровській області. Зафіксовано "прильоти" поблизу Нікополя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.