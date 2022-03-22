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Российские оккупанты уничтожили 651 и повредили около 4000 домов украинцев

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 07:26
Российские оккупанты уничтожили 651 и повредили около 4000 домов украинцев Фото: разрушенный дом в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Роман Мирончук

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины оккупанты частично повредили около 3780 жилых домов и полностью уничтожили 651 дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы ГСЧС Романа Примуша во время брифинга.

По его словам, эта статистика отражает лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь. Кроме того, эти данные не касаются оккупированных территорий. Поэтому масштабы разрушений жилых домов значительно больше.

Примуш подчеркнул, что ГСЧС уже разрабатывает планы по восстановлению гражданской инфраструктуры Украины, которую разрушили российские военные.

"Мы уже занимаемся комплектованием сил для будущего восстановления страны", - подчеркнул заместитель главы ГСЧС.

Напомним, с начала войны России против Украины оккупанты до основания разрушили 9 больниц. При этом погибли 6 медиков.

Мы также писали о том, что российские оккупанты распространяют фейк об обстреле ВСУ города в Запорожской области.

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