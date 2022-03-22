Российские оккупанты уничтожили 651 и повредили около 4000 домов украинцев

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины оккупанты частично повредили около 3780 жилых домов и полностью уничтожили 651 дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы ГСЧС Романа Примуша во время брифинга.

По его словам, эта статистика отражает лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь. Кроме того, эти данные не касаются оккупированных территорий. Поэтому масштабы разрушений жилых домов значительно больше.

Примуш подчеркнул, что ГСЧС уже разрабатывает планы по восстановлению гражданской инфраструктуры Украины, которую разрушили российские военные.

"Мы уже занимаемся комплектованием сил для будущего восстановления страны", - подчеркнул заместитель главы ГСЧС.