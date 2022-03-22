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Російські окупанти знищили 651 і пошкодили близько 4000 будинків українців

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Вівторок 22 березня 2022 07:26
Російські окупанти знищили 651 і пошкодили близько 4000 будинків українців Фото: зруйнований будинок в Харківській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Роман Мирончук

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанти частково пошкодили близько 3780 житлових будинків і повністю знищили 651 будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови ДСНС Романа Примуша під час брифінгу.

За його словами, ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг заподіяної шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя. Крім того, ці дані не стосуються окупованих територій. Тому масштаби руйнувань житлових будинків значно більші.

Примуш підкреслив, що ДСНС вже розробляє плани з відновлення цивільної інфраструктури України, яку зруйнували російські військові.

"Ми вже займаємося комплектуванням сил для майбутнього відновлення країни", - підкреслив заступник голови ДСНС.

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України окупанти дощенту зруйнували 9 лікарень. При цьому загинули 6 медиків.

Ми також писали про те, що російські окупанти поширюють фейк про обстріл ЗСУ міста в Запорізькій області.

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