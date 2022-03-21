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Российские оккупанты распространяют фейк об обстреле ВСУ города в Запорожской области

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 18:09
Российские оккупанты распространяют фейк об обстреле ВСУ города в Запорожской области Оккупанты распространили новый фейк (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 26-й разрушает украинские города и убивает людей. Также россияне продолжают создавать фейки о войне РФ в Украине. Теперь они заявляют, что ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области.я.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование южной группировки войск.

Сообщается, что оккупанты распространяют фейкову информацию о том, что украинские защитники якобы обстреляли населенный пункт Васильевка в Запорожской области.

Враг утверждает, что село обстреляли из артиллерийского вооружения и систем залпового огня БМ-21 "Град", в результате которого пострадало гражданское население и дети.

"Официально сообщаем, что военнослужащие, которые держат оборону на Запорожском направлении, боевых действий, которые могут нести угрозу жизни гражданскому населению, не проводили и не проводят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинение оккупантами проводится с целью прикрытия преступлений против мирных людей, которые они совершили и дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы сообщали, что оккупанты заявили об эвакуации украинцев в Луганск. В ОГА развеяли фейк.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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