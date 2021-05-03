Российские оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В частности, вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, говорится в сообщении.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в пресс-центре.