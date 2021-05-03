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Російські окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Автор: Олександр Білоус

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї. Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, йдеться в повідомленні.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, в українській делегації ТКГ заявляли, що шанси на встановлення "великоднього перемир'я" на Донбасі практично відсутні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував те, що Тристороння контактна група не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Він сподівається, що Росія з повагою ставиться до цього свята.

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