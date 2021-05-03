Российские оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. С начала суток 3 мая зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В частности, вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, говорится в сообщении.
"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в пресс-центре.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 3 травня 2021 року Слава...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, May 3, 2021
Напомним, в украинской делегации ТКГ заявляли, что шансы на установление " пасхального перемирия" на Донбассе практически отсутствуют.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Он надеется, что Россия с уважением относится к этому празднику.