Российские оккупанты за сутки нанесли почти пол сотни ударов по Харькову

За сутки российские оккупанты нанесли 48 ударов из РСЗО, артиллерии и минометов по гражданской инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Напомню, что в Лозовой и Барвенково мы призываем эвакуировать население. Уже удалось выехать 15 тысячам граждан. Сейчас оккупанты концентрируются в восточном направлении от Харькова. Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил в Изюмском, Купянском направлениях, где русские используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции!",- написал председатель.

Также оккупанты ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет.

Сообщается, что в результате вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклее погибли три человека.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской и Запорожской областях оккупанты незаконно задерживают местных жителей.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли поселок на Запорожье запрещенными кассетными боеприпасами.

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