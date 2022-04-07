Російські окупанти за добу нанесли майже пів сотні ударів по Харкову

За добу російські окупанти нанесли 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян. Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова. Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні сили завжди готові до оборони і тримають позиції!", - написав голова ОВА.

Також окупанти вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає.

Повідомляється, що внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклія загинули троє осіб.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській та Запорізькій областях окупанти незаконно затримують місцевих жителів.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли селище на Запоріжжі забороненими касетними боєприпасами.

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