ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской и Запорожской областях оккупанты незаконно задерживают местных жителей, - Генштаб

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 19:13
В Харьковской и Запорожской областях оккупанты незаконно задерживают местных жителей, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 41-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирных людей. В частности, на Слобожанском направлении продолжается блокада противником отдельного района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что в населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты ищут проукраинско-настроенных местных жителей и незаконно их задерживают.

Также на временно захваченной территории Запорожской области в городе Бердянск, враг проводит задержания местных жителей.

Ранее мы сообщали, что украинские зенитные ракетные войска за неделю уничтожили более 30 воздушных целей врага.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 41-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Запорожская область Вторжение России в Украину
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации