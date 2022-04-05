В Харьковской и Запорожской областях оккупанты незаконно задерживают местных жителей, - Генштаб

Россия уже 41-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирных людей. В частности, на Слобожанском направлении продолжается блокада противником отдельного района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Также на временно захваченной территории Запорожской области в городе Бердянск, враг проводит задержания местных жителей.

Сообщается, что в населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты ищут проукраинско-настроенных местных жителей и незаконно их задерживают.

Ранее мы сообщали, что украинские зенитные ракетные войска за неделю уничтожили более 30 воздушных целей врага.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 41-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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