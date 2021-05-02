Российские оккупанты продолжают минировать поля и дороги на Донбассе

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.

Как отмечается в сообщении, впервые, 28 апреля, БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях возле Верхнешироковского, недалеко от Донецка. Чуть дальше от того же населенного пункта выявлено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту возле населенного пункта Крещатицкий.

Кроме того, 29 апреля, в поле в 1,5 км от Сигнального, что вблизи Донецка, БПЛА Миссии впервые зафиксировал около 600 мин, которые принадлежат вооруженным формированием. Еще 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил неподалеку населенного пункта Александровка.

