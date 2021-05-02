На Пасху оккупанты совершили один обстрел на Донбассе
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. На Пасху, 2 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди наших защитников нет, отметили в пресс-центре.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 2 мая 2021 года...Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Sunday, May 2, 2021
Напомним, в украинской делегации ТКГ заявляли, что шансы на установление "пасхального перемирия" на Донбассе практически отсутствуют.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал то, что Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Он надеется, что Россия с уважением относится к этому празднику.