Російські окупанти продовжують мінувати поля і дороги на Донбасі

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

Вперше, 28 квітня, БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив близько 1350 протитанкових мін у двох полях біля Верхньошироківського, неподалік Донецька. Трохи далі від того ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін та 4 міни були виявлені на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке.

Крім того, 29 квітня, у полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА Місії уперше зафіксував близько 600 мін, які належать збройним формуванням. Ще 98 протитанкових мін, встановлених нещодавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка.

