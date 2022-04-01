Российские оккупанты повредили не менее шести зернохранилищ в Украине, - Reuters

Российские оккупанты во время обстрелов востока Украины повредили не менее 6 зернохранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - заявил американский чиновник.

Он также отметил, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.