UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты повредили не менее шести зернохранилищ в Украине, - Reuters

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты во время обстрелов востока Украины повредили не менее 6 зернохранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", - заявил американский чиновник.

Он также отметил, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.

Напомним, вчера, 31 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар недалеко от центра Харькова. Данные о пострадавших уточняются.

Мы также писали о том, что по словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, российские военные похитили 14 тонн гуманитарной помощи, которая была направлена в Мелитополь Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныРоссийская Федерация