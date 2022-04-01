Російські окупанти пошкодили не менше шести зерносховищ в Україні, - Reuters

Російські окупанти під час обстрілів сходу України пошкодили не менше 6 зерносховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо зачіпає мирних жителів України і загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", - заявив американський чиновник.

Він також зазначив, що оскільки країни Африки і Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів продовольства і складських приміщень може призвести до дефіциту і зростання цін в і без того вразливих економіках.