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Російські окупанти пошкодили не менше шести зерносховищ в Україні, - Reuters

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти під час обстрілів сходу України пошкодили не менше 6 зерносховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Безрозсудне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо зачіпає мирних жителів України і загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", - заявив американський чиновник.

Він також зазначив, що оскільки країни Африки і Близького Сходу залежать від експорту української пшениці, знищення цих запасів продовольства і складських приміщень може призвести до дефіциту і зростання цін в і без того вразливих економіках.

Нагадаємо, вчора, 31 березня, російські окупанти завдали ракетного удару недалеко від центру Харкова. Дані про постраждалих уточнюються.

Ми також писали про те, що за словами міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, російські військові викрали 14 тонн гуманітарної допомоги, яка була направлена в Мелітополь Запорізької області.

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