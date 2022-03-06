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Российские оккупанты открыли огонь во время эвакуации населения из Ирпеня, есть погибшие

Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска открыли огонь по гражданским во время эвакуации населения из Ирпеня. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, из них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Еще один человек находится в тяжелом состоянии из-за ранений.

По данным корреспондента издания, огонь, вероятно, велся из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.

Напомним, сегодня жителей Ирпеня эвакуируют автобусами, которые ожидают их в Романовке.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против УкраиныИрпень