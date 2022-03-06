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Російські окупанти відкрили вогонь під час евакуації населення з Ірпеня, є загиблі

Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська відкрили вогонь по цивільних під час евакуації населення з Ірпеня. В результаті обстрілу загинули щонайменше три людини, з них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Ще одна людина перебуває у важкому стані через поранення.

За даними кореспондента видання, вогонь, ймовірно, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї сім'ї.

Нагадаємо, сьогодні жителів Ірпеня евакуюють автобусами, які очікують їх у Романівці.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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