UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские оккупанты осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки в Харькове

Автор: Роман Мирончук

Вечером 10 марта в Харькове в очередной раз российские военные осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки центра "Харьковский физико-технический институт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

По предварительной информации ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" полностью обесточена. Кроме того, имеются поверхностные повреждения здания, но могут быть и другие повреждения. Пока эта информация уточняется.

Отметим, что 6 марта, ядерная подкритическая установка уже подвергалась бомбардировке. В результате чего был нанесен следующий ущерб:

  • полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ;
  • поврежденные кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов;
  • в некоторых местах имеются поверхностные повреждения основного здания установки;
  • повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ядерной подкритической установки "Источник нейтронов";
  • выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.

До начала агрессии ядерная установка находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом.

24 февраля, во время начала полномасштабной российской агрессии, персонал ядерной установки перевел ее в глубокое подкритическое состояние.

Напомним, в Харькове от обстрелов оккупантов пострадали более 400 домов.

Мы также писали о том, что в Николаеве коммунальщики убирают снаряды после российских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины