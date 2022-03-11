Российские оккупанты осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки в Харькове

Вечером 10 марта в Харькове в очередной раз российские военные осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки центра "Харьковский физико-технический институт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
По предварительной информации ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" полностью обесточена. Кроме того, имеются поверхностные повреждения здания, но могут быть и другие повреждения. Пока эта информация уточняется.
Отметим, что 6 марта, ядерная подкритическая установка уже подвергалась бомбардировке. В результате чего был нанесен следующий ущерб:
До начала агрессии ядерная установка находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом.
24 февраля, во время начала полномасштабной российской агрессии, персонал ядерной установки перевел ее в глубокое подкритическое состояние.
Напомним, в Харькове от обстрелов оккупантов пострадали более 400 домов.
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