Російські окупанти здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки в Харкові

Увечері 10 березня в Харкові в черговий раз російські військові здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки центру "Харківський фізико-технічний інститут".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної інспекції ядерного регулювання України.
За попередньою інформацією ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" повністю знеструмлена. Крім того, є поверхневі пошкодження будівлі, але можуть бути й інші пошкодження. Поки ця інформація уточнюється.
Зазначимо, що 6 березня, ядерна підкритична установка вже піддавалася бомбардуванню. В результаті чого було завдано наступний збиток:
До початку агресії ядерна установка перебувала на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.
24 лютого, під час початку повномасштабної російської агресії, персонал ядерної установки перевів її в глибокий підкритичний стан.
Нагадаємо, у Харкові від обстрілів окупантів постраждали понад 400 будинків.
Ми також писали про те, що в Миколаєві комунальники прибирають снаряди після російських обстрілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.