RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російські окупанти здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки в Харкові

Автор: Роман Мирончук

Увечері 10 березня в Харкові в черговий раз російські військові здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної інспекції ядерного регулювання України.

За попередньою інформацією ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" повністю знеструмлена. Крім того, є поверхневі пошкодження будівлі, але можуть бути й інші пошкодження. Поки ця інформація уточнюється.

Зазначимо, що 6 березня, ядерна підкритична установка вже піддавалася бомбардуванню. В результаті чого було завдано наступний збиток:

  • повністю зруйнована підстанція РУ-0,4 кВ;
  • пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження клістерної галереї лінійного прискорювача електронів;
  • у деяких місцях є поверхневі пошкодження основної будівлі установки;
  • пошкоджена теплотраса до комплексу будівель і споруд ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів";
  • вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

До початку агресії ядерна установка перебувала на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

24 лютого, під час початку повномасштабної російської агресії, персонал ядерної установки перевів її в глибокий підкритичний стан.

Нагадаємо, у Харкові від обстрілів окупантів постраждали понад 400 будинків.

Ми також писали про те, що в Миколаєві комунальники прибирають снаряди після російських обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України